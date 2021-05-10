https://static.news.ru/photo/003f1b46-b238-11eb-b5e6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День траура объявлен в Татарстане 12 мая в связи с нападением на гимназию № 175 и массовым убийством школьников. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днём траура, — сообщила она журналистам.

Нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. Двое нападавших зашли в здание и открыли стрельбу. По данным Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 20 человек, по его данным, госпитализированы. В Минпросвещения республики сообщили о 32 пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

Силовики эвакуировали всех учащихся, кого смогли. Один из стрелявших задержан, второй ликвидирован.

В мэрии столицы Татарстана заявили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности. Об усилении охраны школ сообщения поступают и из других регионов страны.