«112»: у Лерчек нашли еще 250 млн неоплаченных налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеры Артем и Валерия Чекалины

Telegram-канал «112» сообщает, что блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) могут быть предъявлены новые обвинения по неуплате налогов. По его данным, в рамках еще одной налоговой проверки выявлено, что она не доплатила ФНС 250 млн рублей.

Как уточняют авторы канала, ранее блогера привлекали за махинации с налогами за 2020-2021 годы, теперь же речь идет о 2022-м. Канал пишет, что у правоохранителей подозрения те же — Лерчек скрыла доходы, полученные от аффилированных с ней лиц и не исполнила обязательства перед налоговой.

Ранее сообщалось, что Чекалины могут уже в декабре вернуться в соцсети. Отмечалось, что следователи сняли с семейной пары «судебный бан», после того, как они погасили долги перед налоговой и выплатили 311 млн рублей.

В марте 2023 года силовики нагрянули с обысками в особняк Лерчек. Дома у четы обнаружили драгоценности, люксовые автомобили, паспорта США и загранпаспорта РФ. В отношении пары было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. СК установил, что блогер привлекла супруга и своих родственников в качестве пособников для сокрытия доходов. Лерчек работала по упрощенной схеме налогообложения для ИП с доходом не более 150 млн рублей в год, но зарабатывала больше этой суммы.