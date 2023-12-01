Telegram-канал SHOT пишет, что блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем в ближайшие дни могут вернуться в соцсети. По данным канала, следователи сняли с семейной пары «судебный бан».
Как пишет SHOT, Чекалины погасили долги перед налоговой и выплатили 311 млн рублей. Предположительно, теперь им позволено снова вести соцсети.
В ноябре SHOT сообщал, что блогер и ее супруг заплатили 296 млн рублей и погасили все долги перед ФНС. Сообщалось, что с банковского счета Лерчек сняли арест, что позволило ей перевести деньги и погасить штрафы. При этом отмечалось, что имущество Чекалиных оставалось арестованным.
В марте 2023 года силовики нагрянули с обысками в особняк Лерчек. Дома у четы обнаружили драгоценности, люксовые автомобили, паспорта США и загранпаспорта РФ. В отношении пары было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.
Следователи установили, что блогер привлекла супруга и своих родственников в качестве пособников для сокрытия доходов. Лерчек работала по упрощенной схеме налогообложения для ИП с доходом не более 150 млн рублей в год, но зарабатывала больше этой суммы.
В качестве меры пресечения суд запретил паре пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками, а также использовать почту и другие средства связи. Однако Лерчек нарушила запрет, прокуратура требовала перевести блогера под домашний арест, но суд отказался.