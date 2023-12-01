«Судебный бан» сняли с Лерчек и ее мужа SHOT: блогер Лерчек с мужем погасили долги перед налоговой и вернутся в соцсети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем

Telegram-канал SHOT пишет, что блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем в ближайшие дни могут вернуться в соцсети. По данным канала, следователи сняли с семейной пары «судебный бан».

Как пишет SHOT, Чекалины погасили долги перед налоговой и выплатили 311 млн рублей. Предположительно, теперь им позволено снова вести соцсети.

В ноябре SHOT сообщал, что блогер и ее супруг заплатили 296 млн рублей и погасили все долги перед ФНС. Сообщалось, что с банковского счета Лерчек сняли арест, что позволило ей перевести деньги и погасить штрафы. При этом отмечалось, что имущество Чекалиных оставалось арестованным.

В марте 2023 года силовики нагрянули с обысками в особняк Лерчек. Дома у четы обнаружили драгоценности, люксовые автомобили, паспорта США и загранпаспорта РФ. В отношении пары было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

Следователи установили, что блогер привлекла супруга и своих родственников в качестве пособников для сокрытия доходов. Лерчек работала по упрощенной схеме налогообложения для ИП с доходом не более 150 млн рублей в год, но зарабатывала больше этой суммы.

В качестве меры пресечения суд запретил паре пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками, а также использовать почту и другие средства связи. Однако Лерчек нарушила запрет, прокуратура требовала перевести блогера под домашний арест, но суд отказался.