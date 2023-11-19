Лерчек погасила многомиллионные долги перед ФНС SHOT: Лерчек и ее супруг выплатили 296 млн рублей и погасили долги перед ФНС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеры Артем и Валерия Чекалины

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, и ее супруг Артем Чекалин заплатили 296 миллионов рублей и погасили все свои долги перед Федеральной налоговой службой, сообщает Telegram-канал SHOT. 10 ноября с банковского счета Чекалиной сняли арест, что позволило ей перевести эти деньги и погасить все штрафы. По данным канала, имущество четы Чекалиных по-прежнему арестовано.

Силовики пришли с обысками в особняк Лерчек в марте 2023 года. СК публиковал кадры оперативной съемки из дома, где силовики обнаружили драгоценности, Lamborghini, Gelandewagen, паспорта США и несколько загранпаспортов РФ.

Следователи установили, что блогер привлекала мужа и своих родственников в качестве пособников для уклонения от уплаты налогов, используя упрощенную схему налогообложения для ИП с доходом не более 150 млн рублей в год. Против нее и ее супруга было возбуждено уголовное дело.

В конце сентября 2023 года налоговики оштрафовали Лерчек на 124 млн рублей. Назначенная судом сумма штрафа составила 40% от общей задолженности пары. Перед этим, в мае, Чекалины уже выплатили 311 млн рублей в рамках уголовного дела. СМИ писали, что чета не может оплатить все долги по налогам из-за ареста имущества и счетов.

3 ноября сотрудники правоохранительных органов арестовали инфобизнесмена Аяза Шабутдинова. Его подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. На блогера подписано порядка 2 млн человек в соцсетях. Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства об отправке блогера в СИЗО и просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест. Однако инфобизнесмена отправили в следственный изолятор до 16 декабря.