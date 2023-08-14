Пресненский районный суд Москвы отказался переводить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) под домашний арест, сообщает РИА Новости. На ужесточении меры пресечения ранее настаивала прокуратура. Аналогичное решение также было принято в отношении супруга блогера Артема Чекалина.
На заседании присутствовали лишь прокурор и адвокат обвиняемой, сама Лерчек, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и легализации денег, не явилась в суд. Представление в отношении ее мужа рассматривалось в другом зале.
Прокуратура Москвы подала апелляцию на постановление Пресненского районного суда Москвы в конце июля. Сторона обвинения считает, что Чекалину нужно отправить под домашний арест, так как обвиняемая пользуется средствами связи и общается со свидетелями по уголовному делу.
По данным следствия, Валерия и Артем Чекалины в апреле 2021 года легализовали свыше 130 млн рублей, добытых преступным путем. На эти средства была куплена валюта США, что позволило замаскировать связь денег с преступным источником их происхождения. Блогера и ее супруга проверяют на причастность к другим экономическим преступлениям. Отмечается, что они выплатили долг перед налоговой в размере 311 млн рублей. По словам обвиняемых, погасить долги им помог друг-бизнесмен.