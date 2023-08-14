Мосгорсуд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Блогер Валерия Чекалина

Пресненский районный суд Москвы отказался переводить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) под домашний арест, сообщает РИА Новости. На ужесточении меры пресечения ранее настаивала прокуратура. Аналогичное решение также было принято в отношении супруга блогера Артема Чекалина.

На заседании присутствовали лишь прокурор и адвокат обвиняемой, сама Лерчек, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и легализации денег, не явилась в суд. Представление в отношении ее мужа рассматривалось в другом зале.

Прокуратура Москвы подала апелляцию на постановление Пресненского районного суда Москвы в конце июля. Сторона обвинения считает, что Чекалину нужно отправить под домашний арест, так как обвиняемая пользуется средствами связи и общается со свидетелями по уголовному делу.

По данным следствия, Валерия и Артем Чекалины в апреле 2021 года легализовали свыше 130 млн рублей, добытых преступным путем. На эти средства была куплена валюта США, что позволило замаскировать связь денег с преступным источником их происхождения. Блогера и ее супруга проверяют на причастность к другим экономическим преступлениям. Отмечается, что они выплатили долг перед налоговой в размере 311 млн рублей. По словам обвиняемых, погасить долги им помог друг-бизнесмен.