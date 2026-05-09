День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 19:35

100-летний ветеран рядом с Путиным: трогательные фото героев ВОВ на параде

Ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов, президент РФ Владимир Путин, Герой России, участник СВО Леонид Рыжов (слева направо) на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов, президент РФ Владимир Путин, Герой России, участник СВО Леонид Рыжов (слева направо) на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Ветераны Великой Отечественной войны традиционно посетили парад Победы на Красной площади. Президент РФ Владимир Путин лично поприветствовал каждого, пожал руки и пообщался с приглашенными.

По правую руку от главы государства сидел его земляк, ветеран и адмирал Свет Турунов. Он прошел Ленинградский и 4-й Украинский фронты, участвовал в освобождении Польши, отражал танковые атаки и получил тяжелые ранения. После войны служил на Балтийском флоте, работал в судостроении, участвовал в создании атомных подлодок и ледокола «Ленин», затем занимал пост помощника министра обороны СССР и получил звание адмирала.

Самым старшим участником оказался Кирилл Семенов, которому в этом году исполнилось 103 года. Он воевал на Сталинградском фронте, командовал пулеметным взводом, был дважды ранен и участвовал в освобождении Польши и Германии. Ветеран передал Путину конверт перед началом парада.

Среди гостей был и 100-летний Константин Федотов — разведчик 2-го Белорусского фронта, дошедший до Эльбы и принимавший участие в Параде Победы 1945 года. В числе ветеранов присутствовали Семен Люлько и Степан Едыкин, воевавшие на Украинских и Белорусском фронтах, участвовавшие в освобождении стран Европы и получившие ранения.

На трибуне находилась и белорусская партизанка Нина Данилкович, которая с первых дней войны участвовала в подпольной деятельности и диверсиях. Также на параде присутствовали ветераны и труженики тыла, в том числе связистка Екатерина Ковалева, полковник Иван Дударенко, радиооператор Петр Симуш, жители блокадного Ленинграда Марк Уманский и Людмила Гречухина.

Фото героев ВОВ на параде Победы — в галерее NEWS.ru.

Владимир Путин и ветераны Семен Люлько и Нина Данилкович на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Владимир Путин и ветераны Семен Люлько и Нина Данилкович на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
Владимир Путин приветствует ветерана Константина Федотова на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Владимир Путин приветствует ветерана Константина Федотова на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны от волонтеров региональной общественной организации «Живой голос Победы»
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны от волонтеров региональной общественной организации «Живой голос Победы»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Участник Великой Отечественной войны полковник Иван Иванович Дударенко
Участник Великой Отечественной войны полковник Иван Иванович Дударенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Марк Уманский и Людмила Гречухина — жители блокадного Ленинграда
Марк Уманский и Людмила Гречухина — жители блокадного Ленинграда
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Участник Великой Отечественной войны Семён Люлько
Участник Великой Отечественной войны Семён Люлько
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Участник Великой Отечественной войны Пётр Симуш
Участник Великой Отечественной войны Пётр Симуш
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны от волонтеров региональной общественной организации «Живой голос Победы»
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны от волонтеров региональной общественной организации «Живой голос Победы»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Участник Великой Отечественной войны Марк Уманский
Участник Великой Отечественной войны Марк Уманский
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны от волонтеров региональной общественной организации «Живой голос Победы»
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны от волонтеров региональной общественной организации «Живой голос Победы»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны от волонтеров региональной общественной организации «Живой голос Победы»
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны от волонтеров региональной общественной организации «Живой голос Победы»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны от волонтеров региональной общественной организации «Живой голос Победы»
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны от волонтеров региональной общественной организации «Живой голос Победы»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Участник Великой Отечественной войны Пётр Симуш
Участник Великой Отечественной войны Пётр Симуш
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Участник Великой Отечественной войны Семён Люлько
Участник Великой Отечественной войны Семён Люлько
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Общество
Россия
Владимир Путин
ветераны
ВОВ
День Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
В Закарпатье цыгане пошли на штурм военкомата
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.