100-летний ветеран рядом с Путиным: трогательные фото героев ВОВ на параде
Ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов, президент РФ Владимир Путин, Герой России, участник СВО Леонид Рыжов (слева направо) на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Ветераны Великой Отечественной войны традиционно посетили парад Победы на Красной площади. Президент РФ Владимир Путин лично поприветствовал каждого, пожал руки и пообщался с приглашенными.
По правую руку от главы государства сидел его земляк, ветеран и адмирал Свет Турунов. Он прошел Ленинградский и 4-й Украинский фронты, участвовал в освобождении Польши, отражал танковые атаки и получил тяжелые ранения. После войны служил на Балтийском флоте, работал в судостроении, участвовал в создании атомных подлодок и ледокола «Ленин», затем занимал пост помощника министра обороны СССР и получил звание адмирала.
Самым старшим участником оказался Кирилл Семенов, которому в этом году исполнилось 103 года. Он воевал на Сталинградском фронте, командовал пулеметным взводом, был дважды ранен и участвовал в освобождении Польши и Германии. Ветеран передал Путину конверт перед началом парада.
Среди гостей был и 100-летний Константин Федотов — разведчик 2-го Белорусского фронта, дошедший до Эльбы и принимавший участие в Параде Победы 1945 года. В числе ветеранов присутствовали Семен Люлько и Степан Едыкин, воевавшие на Украинских и Белорусском фронтах, участвовавшие в освобождении стран Европы и получившие ранения.
На трибуне находилась и белорусская партизанка Нина Данилкович, которая с первых дней войны участвовала в подпольной деятельности и диверсиях. Также на параде присутствовали ветераны и труженики тыла, в том числе связистка Екатерина Ковалева, полковник Иван Дударенко, радиооператор Петр Симуш, жители блокадного Ленинграда Марк Уманский и Людмила Гречухина.
Владимир Путин и ветераны Семен Люлько и Нина Данилкович на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Владимир Путин приветствует ветерана Константина Федотова на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны от волонтеров региональной общественной организации «Живой голос Победы»
Участник Великой Отечественной войны полковник Иван Иванович Дударенко
Марк Уманский и Людмила Гречухина — жители блокадного Ленинграда
Участник Великой Отечественной войны Семён Люлько
Участник Великой Отечественной войны Пётр Симуш
Участник Великой Отечественной войны Марк Уманский
