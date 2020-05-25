Звёздный промоутер пожаловался на угрозы певца Александра Серова

https://static.news.ru/photo/6785663e-9ea7-11ea-8006-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Воронежский промоутер Игорь Малюков планирует судиться с певцом Александром Серовым, который недобросовестно отработал тур.

Исполнитель согласовал все детали концертов и гонораров. Позже музыкант начал шантажировать организатора, чтобы тот обязательно давал ему дополнительное «лекарство» перед каждым выступлением, подразумевая деньги, о которых они ранее не договаривались.

И так, со слов промоутера Малюкова, в каждом городе. Один раз приплатили сверху, второй раз. На десятый раз у прокатчика уже закончились деньги на «лекарство». На что Серов, со слов моего доверителя, жёстко парировал: «Что ж, будешь мне должен, позже отдашь! Ты меня знаешь!..», — рассказала адвокат промоутера Майя Сандлер.

После этого Малюков и его дочь начали получать угрозы. В итоге он был вынужден отдать артисту на 1 миллион больше, чем было прописано в их договоре. Но и этого Серову оказалась мало, и он подал в суд на Малюкова.

Исполнитель хита «Я люблю тебя до слёз» выиграл дело. Однако промоутер утверждает, что ничего не знал об этом процессе, так как повестки ему не приходили. Но приставы всё же взыскали один миллион рублей.

Сандлер заявила, что её подопечный намерен обжаловать это дело. Малюков выполнил все условия контракта и даже больше. А вот представитель отечественного шоу-бизнеса вымогал денежные средства, пишет KP.RU.