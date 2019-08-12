https://static.news.ru/photo/87e0e6b8-bd5e-11e9-95e8-fa163e074e61_660.jpg Александр Серов Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Адвокат певца Александра Серова Алексей Степанов объяснил детали иска музыканта к Первому каналу. По его словам, в суд пришлось обращаться из-за неисполнения договорных обязательств и причинения убытков.

Виновной в этом, считает Степанов, является компания «Директ», производящая ток-шоу «Пусть говорят». Слушания начинаются 17 октября, сообщил адвокат в интервью телеканалу « 360 ».

Первый канал — это другой момент. Ещё одна передача была снята, и исполнение Серов сделал, а договор так и не подписали. В итоге Первому каналу направили запрет, чтобы использовать исполнение Александра Николаевича. Первый канал проигнорировал. Следовательно, есть претензии к ним, что они незаконно использовали его имя, подробности его личной жизни, а также его изображение и всё остальное, — объяснил Степанов.

Он отметил, что общая сумма исковых требований составляет более 7 млн рублей.

Ранее News.ru сообщал, что с начала текущего года полностью или частично Серову были посвящены три выпуска ток-шоу «Пусть говорят». В частности, через две недели после подписания договора, ставшего предметом спора, в эфир вышла программа под названием «Кого Александр Серов ведёт к алтарю?».