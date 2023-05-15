Звездный адвокат объяснил, зачем Галкину оспаривать статус иноагента в суде Адвокат Жорин: Галкину нужно оспорить статус иноагента, чтобы показать несогласие

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Максим Галкин

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru объяснил, что юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) нужно оспаривать статус иноагента в суде, так как бездействие будет трактоваться как согласие с внесением в соответствующий реестр. Правозащитник добавил, что в суде также можно выяснить причину присвоения статуса.

Когда Минюст публикует свои заявления на сайте, каких-либо пояснений и объяснений в адрес лица, признанного иноагентом не направляется, по крайней мере раньше такого не было. И данное лицо не знает за что. И когда обжалуется решение в суде, то здесь уже Министерство Юстиций обязано предоставить отзыв с детальными пояснениями. Если лицо не обжалует, российские власти трактуют это как факт, что со статусом человек согласен, — сказал Жорин.

Адвокат уточнил, что в законе предусмотрены основания исключения из списка иноагентов. То есть, объяснил Жорин, если причины включения в реестр будут устранены, Галкина могут лишить статуса иноагента.

16 сентября Минюст РФ внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. 15 мая на сайте Замоскворецкого районного суда Москвы появилось сообщение, что артист потребовал отозвать у него статус иноагента, заседание по делу пока не назначено, однако уже установлен судья.