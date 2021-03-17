Звезда Stand Up признал, что «ломает ноутбук» при виде клипов Бузовой

https://static.news.ru/photo/c0162870-87a3-11eb-83be-96000091f725_660.jpg Фото: v.komarov86 / instagram

34-летний стендап-комик Виктор Комаров признался, что у него резко негативная реакция на клипы и песни Ольги Бузовой, вплоть до «поломанных ноутбуков и разбитой плазмы».

Песни Ольги Бузовой мне крайне неприятны. Если вижу её клип, переключаю моментально, просто ломаю ноутбук, выбрасываю, бью с локтя плазму, — пошутил он на YouTube-шоу «50 вопросов».

Дело в том, что ведущий Карен Адамян поинтересовался, как Комаров относится к творчеству Антона Лапенко, и сравнил популярность его скетчей с песнями Бузовой.

Вот Олю все ругают, хотя у неё гораздо больше подписчиков. Говорят: «Какая это музыка?». А у Антона не смешно, но людям заходит. В чём разница? — задался вопросом ведущий шоу.

Комаров ответил, что в отличие от Бузовой смешные ролики Лапенко он может посмотреть минут пять, но потом вспоминает, что «Лапенко ему не заходит» и спокойно выключает. При этом нет к актёру отрицательных эмоций, а творчество Ольги их вызывает.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Антон Лапенко анонсировал старт третьего сезона своего шоу «Внутри Лапенко».