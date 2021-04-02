Звезда сериала «Я не шучу» рассказала, почему ушла с ТНТ

https://static.news.ru/photo/fedd9fb8-93b8-11eb-8514-96000091f725_660.jpg Елена Новикова Фото: novikova_standup/instagram.com

Звезда сериала «Я не шучу», комик Елена Новикова стала героиней программы «Специальный гость» на канале RTVI. В эфире она рассказала ведущей Тине Канделаки, почему ушла с ТНТ и покинула проект Stand Up, с которого началась её медийная карьера.

По словам Новиковой, ей было сложно постоянно существовать в режиме дедлайнов. В рамках работы на ТНТ комику было необходимо к 15 числу каждого месяца писать монолог с шутками на десять минут, готовиться к основному шоу, потом к съёмочному процессу и так далее. Новикова подчеркнула, что у неё есть личная жизнь, в которую входят дети, мужья, свекровь, столичный район Кузьминки и не только.

Я 50% трачу туда и не могу сидеть в офисе постоянно, я не могу постоянно писать и выступать. Каждый раз уходить и говорить своей дочери, которая первоклассница, что я снова куда-то пропала, и не понимать, что с ней происходит. Я просто не могла себе этого позволить, — сказала юмористка в эфире, запись которого опубликована на YouTube.

Сериал «Я не шучу» с Новиковой в главной роли повествует о женщине старше 40 лет, которая одна воспитывает детей, испытывает трудности с финансами, бывшими мужьями и свекровью, при этом стараясь построить карьеру в стендапе. Персонаж, в сущности, списан с самой юмористки, которая зачастую поднимает затронутые в картине проблемы в своих монологах.

Как ранее передавал NEWS.ru, комик Гарик Харламов пригласил на своё YouTube-шоу двоих коллег — Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова — и неожиданно для них в ходе обсуждения будущей передачи одного из гостей решил оголиться перед ними.

Компанию ему в этом составил соведущий Тимур Батрутдинов. Дело в том, что в задачу ведущих входило в качестве репетиции нового шоу Мусагалиева рассмешить гостей.