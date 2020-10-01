Звезда сериала «Не родись красивой» назвал харассмент надуманной проблемой

Актёр Григорий Антипенко не считает популярное в соцсетях движение против харассмента жизнеспособным и убедительным. Он против откровенных домогательств на рабочем месте, но считает эту проблему «высосанной из пальца».
Мужчина должен оказывать знаки внимания женщинам, но в этом должна быть какая-то мера, культура. Если мы превратимся в зверюшек, это тоже будет крайность и никому она не понравится. Но если мы совсем перестанем это делать, вероятно, человечество на этом закончится, — заявил в эфире «Радио 1» Антипенко.
Актёр признался, что не поспевает за всеми современными течениями, но кинопродюсера Харви Вайнштейна, которому уже несколько актрис предъявили обвинения в харассменте, ему искренне жаль. Он не считает этого режиссёра «самым приятным» человеком, однако уверен, что его уже чересчур затравили. Ещё Антипенко задался вопросом, почему актрисы сначала согласились с ним работать, а уже потом начали предъявлять ему обвинения. Он назвал это «как минимум лицемерием».
Такое ощущение, что человек от кризиса жанра начал придумывать, чем ему заняться, высасывает из пальца какие-то новые формы для занятия, они совершенно нежизнеспособны. У меня это вызывает только недоумение, — подчеркнул Антипенко.
Хештег #MeToo, означающий осуждение сексуальных домогательств, появился в соцсетях в 2017 году. Отправной точкой послужил скандал вокруг Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах более 80 женщин, в том числе актрисы Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.
Как писал NEWS.ru, звезда российской эстрады Лолита относится с долей иронии к движению #MeToo и видит в нём некую гипертрофированность. Однако считает, что вскоре «всё должно прийти в норму». Также она предупредила, что «с такой борьбой с харассментом мы все останемся без секса». Артистка также констатировала, что современное общество наполнено стереотипами относительно женщин и связанными с этим моделями поведения. Однако она не считает, что творчество будет способствовать решению проблемы. По её мнению, здесь имеет куда большее значение вопрос личного восприятия.
Волна #MeToo поднялась в российских соцсетях в июле. Представители медиасферы начали рассказывать, как стали жертвами домогательств и даже изнасилований со стороны коллег по цеху. Обвинения выдвигались в том числе в адрес ведущего «Дождя» Павла Лобкова и спецкора «Таких дел» и главреда самиздата moloko plus Павла Никулина. Позже обвинения в харассменте перекинулись на игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского, а также на тренеров ЧГК-комьюнити. Волна #MeToo не обошла стороной и актёра Гошу Куценко.