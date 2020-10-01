Звезда сериала «Не родись красивой» назвал харассмент надуманной проблемой

https://static.news.ru/photo/d0cfabde-0484-11eb-9598-fa163e074e61_660.jpg Григорий Антипенко Фото: antipenko_grgr/instagram.com

Актёр Григорий Антипенко не считает популярное в соцсетях движение против харассмента жизнеспособным и убедительным. Он против откровенных домогательств на рабочем месте, но считает эту проблему «высосанной из пальца».

Мужчина должен оказывать знаки внимания женщинам, но в этом должна быть какая-то мера, культура. Если мы превратимся в зверюшек, это тоже будет крайность и никому она не понравится. Но если мы совсем перестанем это делать, вероятно, человечество на этом закончится, — заявил в эфире «Радио 1» Антипенко.

Актёр признался, что не поспевает за всеми современными течениями, но кинопродюсера Харви Вайнштейна, которому уже несколько актрис предъявили обвинения в харассменте, ему искренне жаль. Он не считает этого режиссёра «самым приятным» человеком, однако уверен, что его уже чересчур затравили. Ещё Антипенко задался вопросом, почему актрисы сначала согласились с ним работать, а уже потом начали предъявлять ему обвинения. Он назвал это «как минимум лицемерием».

Такое ощущение, что человек от кризиса жанра начал придумывать, чем ему заняться, высасывает из пальца какие-то новые формы для занятия, они совершенно нежизнеспособны. У меня это вызывает только недоумение, — подчеркнул Антипенко.

Хештег #MeToo, означающий осуждение сексуальных домогательств, появился в соцсетях в 2017 году. Отправной точкой послужил скандал вокруг Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах более 80 женщин, в том числе актрисы Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.

Как писал NEWS.ru, звезда российской эстрады Лолита относится с долей иронии к движению #MeToo и видит в нём некую гипертрофированность. Однако считает, что вскоре «всё должно прийти в норму». Также она предупредила, что «с такой борьбой с харассментом мы все останемся без секса». Артистка также констатировала, что современное общество наполнено стереотипами относительно женщин и связанными с этим моделями поведения. Однако она не считает, что творчество будет способствовать решению проблемы. По её мнению, здесь имеет куда большее значение вопрос личного восприятия.