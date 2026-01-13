Звезда «Гарри Поттера» устроит опрос среди фанатов по интимному вопросу Джесси Кейв из «Гарри Поттера» предложила фанатам выбрать размер ее новой груди

Звезда франшизы о «Гарри Поттере» 34-летняя актриса Джесси Кейв, сыгравшая Лаванду Браун, подружку Рона Уизли, решилась на пластическую операцию. В интервью таблоиду The Sun она рассказала, что окончательный выбор будущих параметров она предложила сделать своим подписчикам в соцсетях.

По словам Кейв, она еще не определилась с желаемым размером и решила обратиться за советом к своей аудитории. Для наглядности Джесси придумала необычный формат опроса.

Я куплю четыре бюстгальтера разного размера, положу в них носки, а затем сниму забавное видео, в котором буду спрашивать: «Какой размер мне выбрать?» — заявила актриса.

Ранее стало известно, что Кейв открыла учетную запись на OnlyFans. В своем подкасте на YouTube «Before We Break Up Again» она пояснила, что не будет создавать откровенный контент, которым славится площадка, а посвятит аккаунт своим волосам. Актриса уточнила, что решилась на такой шаг из-за финансовых трудностей.

Также сообщалось, что актер Дэниэл Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера в оригинальной киносерии, написал личное письмо юному коллеге Доминику Маклафлину, которому предстоит сыграть того же персонажа в новой экранизации. Знаменитость рассказал об этом в шоу «Доброе утро, Америка», отметив, что уже получил трогательный ответ.