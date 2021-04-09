Зрители шоу «Маска» предрекли разоблачение Змеи

https://static.news.ru/photo/d1d4fd64-997a-11eb-8770-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/maskantv/

Зрители самого рейтингового музыкального шоу «Маска» считают, что в предстоящем выпуске в номинацию на разоблачение попадёт Змея. Об этом поклонники проекта пишут в комментариях к публикации «Бинго» на странице шоу в соцсетях.

Организаторы предлагают несколько вариантов на выбор: Макаров станцует с Крокодилом, Ревва скажет фразу из мультфильма, Неваляшка расстроится из-за вопросов жюри и другие, В частности, есть вариант и про Змею, которая может оказаться в номинации. Этот вариант зрители называют чаще всего, а также считают, что в новом выпуске запоёт и судья проекта Регина Тодоренко.

«Змея попадёт в номинацию, Регина будет петь», «Регина будет петь, она не может молчать», «Валерия расскажет про свою семью, Тодоренко будет петь», «Ревва скажет фразу „Ну, заяц, погоди!“», предлагают варианты поклонники шоу.

Проект уже покинули семь участников: Чёрная Пантера, Ананас, Пингвин, Банан, Розовая Пантера, Солнце и Единорог. Зрители делают ставки, кто же окажется победителем шоу. Большинство называет Зайца, который в прошлом выпуске буквально сразил всех наповал своими вокальными данными и потрясающим чувством юмора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой внимательно следит за проектом и, как и все зрители, старается угадывать участников. По словам артиста, с самого начала шоу он болел за Солнце, под маской которого оказалась Марина Кравец.