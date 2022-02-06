Зритель голосует рублём: Варламов объяснил, почему Литвин взорвал BMW

От блогеров не стоит ждать, что они станут выполнять социально важные функции, расскажут «о добром и вечном, спасут щенят и котят», их блог — способ передачи контента, создаваемого «совершенно по-разному», заявил NEWS.ru блогер Илья Варламов, комментируя ролик Михаила Литвина, где последний устроил взрыв автомобиля BMW за 10 млн рублей.

На Литвина нужно смотреть не как на человека, который чему-то нас учит, а как на человека, делающего шоу. Он взрывает машины. «Ночные волки» и байкер Хирург тоже делают шоу — прыгают, взрывают, но им никто говорит, что они занимаются фигнёй. Захотел человек взорвать машину, развлечь людей. Судя по тому, что он это делает, людей это развлекает, они голосуют рублём, и судя по тому, как они голосуют, он делает всё правильно. У него миллионы подписчиков, миллионы просмотров, это интересно журналистам, все довольны. Тогда в чём проблемы? — сказал Варламов.

Собеседник отметил, что сам бы не стал взрывать автомобиль, так как подобные эксперименты ему «не близки». Блогер добавил, что предпочитает набирать аудиторию и общаться с ней «немножко на другом языке».

У меня, всё-таки, я считаю, аудитория более интеллектуальная, и подобные истории она бы не оценила, — подытожил Варламов.

Актёр Станислав Садальский в беседе с NEWS.ru, комментируя ролик Литвина, назвал перфоманс способом обратить на себя внимание наравне с участием актрис в ТВ-шоу с рассказами про интимную жизнь.

Если актриса приходит на ТВ и за деньги рассказывает, как она ****** ***** (занималась сексом в юности. — NEWS.ru), то я вообще ничего комментировать не могу. Другая актриса приходит и говорит, что ******* (заниматься оральным сексом. — NEWS.ru) — это нормально. О чём можно говорить? Хотят обратить на себя внимание. Я тут могу просто развести руками, — добавил артист.

Литвин 6 февраля на своём YouTube-канале опубликовал видео «Ой, ой, ой, Мишечка, взрываешь?!». На кадрах блогер, предположительно, приехал в подмосковный лес, разделся там до трусов, после чего облил BMW бензином и выпустил в автомобиль из лука горящую стрелу. В итоге BMW М5 практически полностью сгорел. Юзеры предположили, что акцию Литвин посвятил погибшему в ДТП блогеру Саиду Губденскому.

Ранее психолог Юлия Хадарцева в разговоре с NEWS.ru заявила, что езда 22-летнего блогера и пранкера Михаила Литвина по торговому центру в подмосковном Одинцово на BMW является «игрой на грани фола», так как он сел за руль, будучи лишённым водительского удостоверения. Она отметила, что поведение молодого человека говорит его «противостоянии обществу с целью привлечения внимания».