Жалующемуся на безденежье Макарскому фанаты прислали еду

https://static.news.ru/photo/cc32be1e-36f1-11eb-b0a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория и Антон Макарские рассказали, что из-за коронавируса лишись основной части своего дохода. Им удалось сохранить лишь 70% заработка.

Как отметили артисты, поклонники не оставили их в беде. Фанаты из Германии, Канады и США шлют им посылки с деньгами и едой.

Нам присылают огурцы, соленья. Хорошо, что много рядом живёт многодетных соседей, мы делимся, — сказал актёр в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

По словам Антона Макарского, бороться с финансовыми трудностями в период пандемии им помогает организация онлайн-концертов. Правда, после них артист чувствует себя как выжатый лимон из-за того, что такой формат не даёт возможности обмениваться энергией со зрителями.

Ранее Виктория Макарская рассказала о своём намерении переехать жить в деревню из-за огромных убытков, которые несут они с мужем из-за отмены концертов. Пара потеряла большие суммы, только аренда зала стоила им 1,5 млн рублей. Макарская пояснила, что они с мужем всегда вкладывали свои деньги в проекты. Последние три года Антон не снимается, так что все их доходы складывались благодаря концертам, писал NEWS.ru.

Певец Денис Клявер ещё в начале пандемии заявил, что коронавирус собьёт спесь с некоторых артистов, которые зарабатывают миллионы на выступлениях. Сейчас многие артисты лишены возможности давать концерты, и их доходы резко упали. Музыкант уверен, что именно в этой ситуации должна произойти переоценка ценностей, когда «псевдовеличины» начнут понимать, что такое врач с зарплатой в 20 тысяч рублей, который тебя спасает.