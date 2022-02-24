«Зеленский — марионетка»: Пригожин высказался о возможной войне с Украиной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru эмоционально отреагировал на происходящие события в ЛНР и ДНР, высказался о «третьей силе», которая управляет президентом Украины Владимиром Зеленским, и о том, на ком лежит вина за происходящее. Ранее украинский лидер заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией из-за военной операции в Донбассе. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.

Творческий человек, творческая личность, господин Зеленский — просто марионетка в руках других. Кто им управляет — догадайтесь с трёх раз. Он 100% кукла в руках кукловодов, был бы не таким, договаривался бы, когда пришёл к власти. Я надеялся, что мы этого избежим. Ой ***, третья сила, которая хотела этой войны, — она добилась её. Все находится в плоскости бизнеса и газовой трубы. Задача — не допустить экономических отношений Европы и России, это простая математика, — подчеркнул Пригожин.

По его словам, война закончится, когда решит Америка. Он считает, что вина лежит на всех политических руководителях мира. Кроме того, идёт дезинформация. Говоря об ограничительных мерах, собеседник заметил, что западные страны «вводят их против россиян, а не против власти».

Я не спал. Я слежу за новостями всё это время. Я против войны, я люблю украинский народ. Я против какой-либо эскалации с какой-либо стороны, будь то Россия или Китай. Это первое, это самое важное. Но я также против Зеленского, Порошенко и этой звездобратии. С 2014 года притеснялись на территории Украины творческие люди, это аргумент. Это не противоречит нормам демократии? Если мы бы могли ездить на Украину и говорить, как там здорово и хорошо, — но мы не можем ездить. Вот он говорит: не смотрите российские новости. А какие нам смотреть? Запретили русских артистов на территории Украины? Запретили нам иметь другую точку зрения? — поделился продюсер.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.