Заза Наполи: женщинам в России не хватает красок

Зазу Наполи называют матерью всех травести в России. Эта роль ей нравится, и она живёт в образе уже более 25 лет. Гастрольный график артистки расписан на месяцы вперёд, даже в пандемию.

В чём уникальность проекта «Заза Наполи»? Почему она хочет показать российским девушкам, как они должны выглядеть? Почему с Ольги Бузовой нужно брать пример, а Анастасии Волочковой следует повзрослеть? Как изменилось отношение украинцев к драг-квин из России? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью NEWS.ru ответили сразу два человека: Заза Наполи и мужчина, который её создал, — Владим Казанцев.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О российских женщинах и копиях Зазы в регионах

— Образ Зазы Наполи существует уже 25 лет. Как-то в одной передаче вы сказали, что одеваетесь так, чтобы показать женщинам, как они должны выглядеть, дословно: «Не салом волосы мазать, а сделать красивую причёску, не в „черкизоне“ прийти, а в дорогом валютном платье». Действительно ли российским женщинам не хватает красок?

— Если бы ко мне девочки не подходили после шоу и не говорили: «О, я тоже такое хочу, и макияж такой хочу, и платье такое хочу» — может быть, это было бы зря. Понятно, что всё это под огромным увеличительным стеклом. Конечно, никто так в реальной жизни не красится и такие причёски не носит, и платье только раз в год надевает на Новый год или на свадьбу какую-то. Но всем хочется. Элементарно: ухоженно выглядеть должна каждая девочка. Ну живут девчонки в сельской местности, для кого им наряжаться? Корове или кролику всё равно, в каком виде вы убираете за ними дерьмо. Но неправильно говорят, что каждому своё. Неправда. Можно и в сельской местности быть фифой.

— Российские девушки «серые»?

— Да. Но не только российские. Смотришь на красную дорожку во Франции — все француженки в чёрном. Что это за мода? Хочется праздника. У меня в гардеробе мало чёрных платьев.

— А сколько платьев у Зазы Наполи?

— Не знаю. Я же постоянно новые шью, а старые продаю начинающим травести-артистам. Они их под себя перешивают.

— Сколько стоит одно платье?

— Тысяч 40–60. Продаю я за 5–10. Я понимаю, что, например, Ядвига Буш в Самаре получает четыре тысячи за выступление, работает два дня в неделю, а ей надо квартиру снимать, семью кормить.

— Кстати, о регионах. В каждом есть своя Заза Наполи? Копируют вас?

— Нет, какие это копии. Они вообще на меня не похожи. Может быть, они хотят на меня походить, но рано или поздно они всё равно от этого уйдут. То есть каждый найдёт свой путь. Легче всего от чего-то отталкиваться, на кого-то равняться, кому-то подражать.

— А вы даёте мастер-классы?

— Меня спрашивают: «Почему вы не откроете школу травести?» Зачем? Кому она нужна? Что за бред? Открыл любой TikTok, любой YouTube-канал — и учись краситься, учись ходить на каблуках, там тебя научат, как вырезать бёдра, как сделать ресницы, как начесать парик. Мужики даже записывают. Хорошо, что появился TikTok, теперь хоть есть повод померить платье жены, когда они обмениваются одеждой. И ни для кого это не зазорно, все прикалываются. Но это всё не травести-актёры, хороших травести-актёров — раз-два.

Российский шоу-бизнес: с кого брать пример?

— Заза Наполи — своя в российском шоу-бизнесе. Кого из наших женщин-селебрити вы могли бы поставить в пример?

— Я Лолиту обожаю! Я считаю, что она самая яркая, самая смелая и единственная. Кто её осуждает — это те люди, которые не видят брёвен в своих глазах. Я бы с удовольствием с ней спела. Иногда мне даже хочется ей позвонить и сказать: «Лол, давай я тебе бесплатно что-нибудь сошью». А ещё она сейчас похудела и так шикарно выглядит!

— А ещё?

— Я в чём-то могу взять пример с Бузовой. Как бы её ни поносили, как бы её ни поливали дерьмом — ни одному человеку она никак не ответила. У неё есть фильтр. Обсуждения проходят, а она делает что хочет. Вот этому стоит поучиться. Вот всем бы артистам научиться не замечать хейтеров. И её работоспособности надо поучиться.

И ещё самая весёлая, самая юморная — это Слава. Или Анечка Плетнёва, безумно сильный человек. Мама с большой буквы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Вы не упомянули Ксению Собчак, а она не раз позволяла себе колкости в вашу сторону. Не забывает о вас. Она и светская львица, и певица, и журналист, и политик. Не много ли для одного человека?

— Ну это же работает. Зачем тогда этого лишаться? Я считаю, что всё это её образы. Мы с ней не один раз работали вместе, вели корпоративы и существовали на сцене и за кулисами. И я прекрасно знаю, кто такая Ксения Собчак и что она саботирует. Иногда есть в каких-то местах перебор.

— А её «подруга» Анастасия Волочкова?

— Вот Настя такая, какая она есть. Ей надо повзрослеть. Она такая доверчивая. Вот клянусь, если Собчак в третий раз придёт к ней мириться и снимать примирительное видео, Волочкова её простит и пустит в свой дом.

Украина и Россия: есть ли мир

— Вас хорошо принимают в российских регионах. Как вы сами утверждаете, как Аллу Пугачёву. Но не только Россия вас любит — вы своя и на Украине. А как вы можете оценить отношение простых украинцев к России?

— Человеческое отношение есть. Но с каждым годом становится всё хуже и хуже, потому что выросло новое поколение. Прошло уже лет 15, люди выросли с тем ощущением, что все русские — враги, и их уже не переубедить. И мои концерты хейтили и в Прибалтике, и на Украине — «Зачем этих москалей сюда привозите?».

Мне люди говорили: «Да ты, дурак, к кому едешь, куда ты лезешь?» А я знаю, к кому я еду. Всё спокойно, все дружелюбные на границе, везде. Даже придраться не к чему. Мне говорили, что если я буду говорить по-русски, меня даже в магазине не обслужат. А они все сами говорят по-русски.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессиональная сцена и травести на российском ТВ

— Вы профессиональный актёр. Используете систему Станиславского в своей работе?

— Да! Она очень помогает. Мне помогает вдвойне, у меня же первое образование педагогическое. Нас учили педагогике, психологии: как управлять толпой, пусть даже и детской. В клубе тоже неуправляемая толпа, потому что она пьяная. Поэтому как-то всё в одно сложилось.

— Вы играли в театре. Постановка «Переполох в голубятне» о травести-артистах. Сейчас её нет на сцене, и из-за пандемии отменилось возобновление этого спектакля. Но тяга к театру осталась?

— Тяга-то к театру очень большая, но чтобы запустить свой проект, нужно много денег — я столько не зарабатываю, даже если я буду целый год не кушать. В театр зовут, но вот из-за этой пандемии всё полетело. Есть один большой театральный проект в Москве. Не буду ничего говорить, потому что 100% сглажу.

— А в кино?

— Много таких разных эпизодических ролей было. Понятно, что в нашей стране тяжеловато с каким-то большим проектом.

Мы с одной инициативной группой из Петербурга хотели брать франшизу RuPaul's Drag Race (аналог «Топ-модели по-американски», где выбирают лучшую травести-артистку. — NEWS.ru). Есть база, есть деньги, есть кого снимать. Есть спонсоры, но негде показывать.

Продюсеры принципиально не хотят на YouTube-платформе. Я им объясняю, что в Интернете сейчас можно больше заработать. Нет, хотят на федеральном канале, потому что думают, что это статус.

Любая травести-ведущая — это определённая специфика. В клубах мы многое позволяем, но там своя атмосфера и небольшая аудитория. Но жанр травести — это может быть красиво, это достойно. Это не хуже, чем «Мулен Руж». Это же театр. На федеральных каналах есть шоу перевоплощений, так RuPaul's Drag Race — это то же самое.

— Вы певица. Выпустили три альбома. Почему до сих пор не на большой сцене, как Верка Сердючка?

— На какую большую сцену? Зачем? Ну, Верка Сердючка... Когда уже перестали вмещать клубы и другие площадки, Данилка вышел на большую сцену. В моём случае уже поезд ушёл. Это всё так и останется. Зачем оно мне? Ну спою я на какой-нибудь «Песне года», заплачу полтора миллиона. Мне это зачем? Упаси бог.

Личный архив

«Когда я стану бабушкой»: сколько ещё Заза Наполи будет на сцене?

— Ещё одна европейская драг-квин Кончита Вурст сразу после победы на Евровидении сказала, что не видит 40-летнюю Кончиту. И уже через пару лет после конкурса отказалась от образа, сейчас это проект WURST, но уже не тот. Сколько ещё продлится сериал под названием «Заза Наполи»?

— У Кончиты есть пути, я для себя вариантов не вижу. И когда меня какие-то журналисты спрашивают, а не хочу ли я это оставить, — ага, сейчас! Я 25 лет вкладывал в это свои деньги и силы, раскручивал образ, и теперь, когда он стал прибыльным, я должен всё бросить и начать выращивать непонятно что? Зазу Наполи «хавает» народ. У меня до декабря нет ни одной свободной субботы — одни гастроли.

— А Заза Наполи не мешает Владиму Казанцеву?

— Иногда мешает. Когда прихожу в какую-то компанию обычных людей, они почему-то ждут, что я должен брызгать какими-то шутками и всех веселить. Я, когда прихожу, могу просто сесть где-нибудь тихо, а меня начинают спрашивать, всё ли у меня в порядке. А какой я должен быть? Но я же здесь такой, там — другой. Я разный. Я уже понял, что мне проще никуда не ходить, потому что меня начинает это злить и бесить.