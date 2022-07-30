«Забыли немецкие и японские»: Макаревич ответил о связи со спецслужбами США Макаревич отреагировал на слухи о своей связи со спецслужбами США

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич с иронией высказался о слухах насчёт своей связи со спецслужбами США. Музыкант прокомментировал «новости с родины» в Telegram-канале.

С большим интересом прочитал, что я, оказывается, «поливал грязью россиян» по заданию американских спецслужб. Забыли ещё про английские, немецкие и японские, — сыронизировал лидер «Машины времени», добавив нецензурное ругательство.

Музыкант, который сейчас живёт в Израиле, резко критикует российские власти по поводу проведения спецоперации на Украине и крайне оскорбительно отзывается о россиянах, называя соотечественников «мудачьём». Это стало причиной отмены концертного тура группы, запланированного в этом году в России.

При этом уехавший из страны исполнитель вовсе не считает себя эмигрантом. Он успешно гастролирует за рубежом, выступает с Гребенщиковым и Галкиным, а также ведёт кулинарное шоу на местном телевидении.