Юрист ответил, могут ли снести личный пирс Пугачевой в ближайший месяц Юрист Русяев: предостережение не предполагает снос пирса Пугачевой через месяц

Предостережение не подразумевает демонтаж личного пирса певицы Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище под Солнечногорском через месяц, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, документ предполагает урегулирование вопроса по добровольному согласию.

Предостережение и обязанность снести объект в определенный срок — это разные вещи. Согласно ст. 49 ФЗ № 248 («О государственном контроле и муниципальном контроле в Российской Федерации». — NEWS.ru), оно является профилактической мерой контрольного органа. Документ содержит указание на обязательные требования и предложение принять меры, но не может устанавливать конкретные сроки для устранения последствий нарушений. Чтобы действительно обязать снести объект, требуется либо предписание по итогам контрольного мероприятия с установленным сроком исполнения, либо судебное решение по иску уполномоченного органа или прокурора, — пояснил Русяев.

Он подчеркнул, что в сентябре 2025 года пирс уже стал предметом судебного разбирательства, когда Кировский районный суд Саратова рассматривал спор между предпринимателем и Московско-Окским бассейновым водным управлением. По словам юриста, тогда истец оспаривал отказ в предоставлении части акватории, однако суд отклонил иск.

Если говорить об административной ответственности, основной состав закреплен в статье 7.6 КоАП РФ о самовольном занятии водного объекта или пользовании им без документов. Для граждан штраф составляет одну-три тысячи рублей. Юридическим лицам грозит взыскание 50–100 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Дополнительно может применяться статья 8.42 КоАП РФ о нарушении режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Для граждан санкции по этой статье составляют 3–4,5 тыс. рублей. Санкции для юридических лиц в некоторых составах доходят до сотен тысяч, а в случае нарушения режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения — до миллиона рублей, — добавил Русяев.

Он подчеркнул, что требования о регистрации пирса как гидротехнического сооружения и его учете в Ростехнадзоре зависят от квалификации конструкции. Тем не менее, по словам Русяева, статус конкретного частного причала как гидротехнического объекта определяется его техническими характеристиками и проектной документацией.

Ранее появилась информация, что личный пирс Пугачевой под Солнечногорском может быть снесен уже через месяц. Росприроднадзор обнаружил пять нарушений при строительстве объекта и направил певице официальное предостережение.