https://static.news.ru/photo/a951208c-bb20-11e9-9472-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный российский продюсер и жена олимпийского чемпиона Алексея Плющенко Яна Рудковская стала объектом насмешек в Сети из-за фотографии, на которой она запечатлена на роскошной яхте в слитном молодёжном купальнике от дизайнера Натальи Ким.

Рудковская опубликовала снимок на своей странице в Instagram, ожидая получить комплименты о своей безупречной фигуре, однако пользователи набросились на продюсера, напомнив ей о возрасте, не соответствующем выбранному купальнику. Многие посчитали его детским, а саму Рудковскую назвали «молодящейся пенсионеркой».

Колени и локти очень сильно выдают, а очередные попы — просто печаль и тоска, — прокомментировала фото одна из подписчиц.

Многие согласились с ней, добавив, что колени у Рудковской действительно сморщенные, а кожа на них висит. Пользователи посоветовали ей обратиться с этой проблемой к пластическим хирургам, как когда-то это сделала голливудская актриса Деми Мур.

При этом некоторые встали на защиту жены Плющенко, предположив, что гадости пишут лишь неуверенные в себе личности.

Зачем вы пишете гадости? Не нравится, отпишитесь, и всё, — посоветовали поклонники Рудковской.

Ранее News.ru писал о том, что продюсер Яна Рудковская, которая сейчас вместе с мужем Евгением Плющенко отдыхает в Италии, удивила поклонников новым образом. Светская львица опубликовала фотографию, на которой предстала в образе русалки. Интернет-пользователи восхитились её фигурой, а также нестандартным подходом к выбору образа для фотосессии.