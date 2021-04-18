«Я бы стукнул»: Соседов заступился за Долину в скандале с Карнавал

Музыкальный критик Сергей Соседов выступил на стороне Ларисы Долиной в её конфликте с блогером Валей Карнавал на шоу Максима Галкина «Музыкалити». По словам журналиста, если бы на месте певицы находился он сам, Валя и Галкин так легко не отделались бы, пишет ФАН.
По мнению Соседова, ситуация
Я бы на её месте вообще всем стукнул по голове, и этой дешёвой какой-то там Вале, и Галкину, и ушёл бы из студии, — сказал Соседов.
Конфликт между Ларисой Долиной и 19-летней звездой TikTok Валей Карнавал (Карнауховой) произошёл в эфире YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Певица жёстко раскритиковала вокальные способности Валентины. Она предложила оппонентке простую вокальную распевку, однако девушка не смогла попасть в ноты. После этого Долина посоветовала Карнавал петь в ванной, но не на публике.
Поклонники юного блогера посчитали Долину слишком высокомерной и заносчивой, певицу обвинили в грубости.
Во время шоу Лариса Долина нелестно высказалась по поводу творческого потенциала Вали Карнавал. Артистка считает, что молодая исполнительница попросту не умеет петь. Девушка в ответ огрызнулась и заявила, что поет так, как хочет. Практически на всём протяжении шоу Галкин безуспешно пытался примирить представительниц разных поколений.