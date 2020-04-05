«Я беременна»: Бузова показала большой округлившийся живот

https://static.news.ru/photo/8259bd04-7713-11ea-aa85-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян и Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Телезвезда Ольга Бузова выложила в своём Instagram фото с большим округлившимся животом, как будто находится на последних месяцах беременности.

Я беременна! Мы не можем это больше скрывать! Давид Манукян, теперь ты обязан на мне жениться, — подписала она публикацию, обращаясь к своему жениху.

Манукян отреагировал на это в комментариях, подтвердив, что они действительно станут родителями.

Однако подписчики сразу заметили, что «беременный» живот Бузовой выглядит как-то неестественно. Его формы больше напоминают диванную подушку, спрятанную под облегающим платьем. Некоторые поклонники звезды разозлись на неё из-за такого розыгрыша, других шутка позабавила.

Ольгу Бузову и Давида Манукяна заподозрили в отношениях после того, как они сыграли влюблённую пару в клипе на песню Ольги «Лайкер». Позднее блогер назвал певицу «завидной холостячкой». В одном из Instagram-сторис Бузовой поклонники заметили кольцо на безымянном пальце артистки. По внешнему виду изделие напоминает помолвочное. По Сети ходят слухи, что певица приняла предложение руки и сердца от Манукяна. Также появилось мнение, что пара провела совместный уик-энд в Риме. Такие выводы подписчики сделали по геотегам в Instagram.

К концу прошлого года пара перестала скрывать свои отношения. В финале шоу «План Б» исполнительница песни «Мало половин» разрыдалась, рассказывая о своём возлюбленном. По задумке авторов программы Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа поющей ведущей. Однако всё пошло не по сценарию. Из-за шоу Бузова и Манукян не могли рассекретить отношения.

Ранее Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сняли забавный ролик, в котором они показали типичную влюблённую пару, находящуюся на карантине, писал NEWS.ru.