https://static.news.ru/photo/bc7dbafe-685d-11ea-a352-fa163e074e61_660.jpg Александр Олешко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный артист России и телеведущий Александр Олешко выполнил своё обещание и дал сольный концерт в недавно отремонтированном Доме актёра, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram.

По словам Олешко, все приглашённые звёзды отказались от выступлений прямо в день мероприятия. Несмотря на это, двухчасовой концерт всё же состоялся, а зал был заполнен на 98%. При этом сам артист утверждает, что его заверили о полной продаже билетов.

Творческий центр Ангелины Шкарупиной «Броско», по согласованию с родителями детей, не отменил своё участие. 80 маленьких и не очень участников украсили концерт и помогли мне сделать его ярким, добрым, забавным, радостным! — рассказал Олешко.

В своём посте артист сердечно поблагодарил всех, кто помогал ему организовать сольный концерт, и отметил, что многие в такое непростое время повели себя как настоящие профессионалы.

По последним данным, в России сейчас заражены коронавирусной инфекцией 114 человек. Из них 90 — россияне, двое граждан Китая и один итальянец. Двоих граждан КНР уже выписали, так же, как и одного россиянина и одного гражданина Италии. Выписаны и россияне, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.

Как писал NEWS.ru, во вторник Министерство культуры РФ распорядилось приостановить допуск посетителей во все федеральные учреждения культуры из-за угрозы распространения коронавируса.