https://static.news.ru/photo/48c99380-685d-11ea-88ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство культуры РФ распорядилось приостановить допуск посетителей во все федеральные учреждения культуры из-за угрозы распространения коронавируса.

Приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность. Дополнительно руководителям находящихся в ведении Минкультуры России театров, филармоний, цирков, иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов: приостановить функционирование для посетителей, — говорится в приказе министерства.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 17 марта заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов за сутки возросло до 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. При этом для того чтобы снять напряжение, ответить на вопросы от студентов и преподавателей, в ведомстве создали ситуационный центр.

В связи с распространением коронавируса в ближайшее время в Москве может быть введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этом случае прекратится работа общественного транспорта, в том числе и метро, город закроют на въезд и выезд, писал NEWS.ru.