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В связи с распространением коронавируса в ближайшее время в Москве может быть введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этом случае прекратится работа общественного транспорта, в том числе и метро, город закроют на въезд и выезд.

Как сообщили «Ведомостям» источники, близкие к мэрии и федеральному правительству, могут быть закрыты все городские предприятия и организации, кроме ответственных за жизнеобеспечение столицы и экстренных служб. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Выехать или въехать в город нельзя будет даже на личном транспорте. Может быть введён комендантский час, гражданам запретят выходить на улицу без спецразрешения, следить за этим будут полиция и Росгвардия, задерживая нарушителей.

По сведениям источников издания, сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС и медицинских формирований Минобороны привели в связи с этим в режим повышенной готовности.

Как писал NEWS.ru, жителей Москвы могут перевести на карантин 20 марта, если число заболевших коронавирусом критически возрастёт. Эта мера подразумевает, что сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, отправят работать из дома, и ряд других серьёзных ограничений. О каком именно количестве инфицированных идёт речь, не уточняется. По данным «Открытых медиа», власти рассматривают вариант ограничения работы торговых центров, закрытие баров, кафе и ресторанов. Также обсуждаются меры по ограничению пассажирских потоков, в том числе может быть ограничен въезд в город. Самая крайняя мера — закрытие общественного транспорта, включая метро, однако на это, по данным источников издания, власти пойдут только в самой тяжёлой ситуации.

С 21 марта в столице полностью закрываются все школы, а также отменяются концерты, выставки, лекции, кинопоказы, спортивные и досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек.

Ранее мэрия Москвы обязала всех работодателей организовать измерение температуры на рабочем месте для выявления заболевших коронавирусом. Это следует из указа, подписанного главой столицы Сергеем Собяниным. Кроме того, документ предписывает не пускать на работу людей, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.