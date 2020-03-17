https://static.news.ru/photo/0714149a-6823-11ea-964a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителей Москвы переведут на карантин 20 марта, если число заболевших коронавирусом критически возрастёт. Эта мера подразумевает, что сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, отправят работать из дома, и ряд других серьёзных ограничений. О каком именно количестве инфицированных идёт речь, не уточняется.

Об этом сообщают «Открытые медиа». По данным издания, власти рассматривают вариант ограничения работы торговых центров, закрытие баров, кафе и ресторанов. Также обсуждаются меры по ограничению пассажирских потоков, в том числе может быть ограничен въезд в город. Самая крайняя мера — закрытие общественного транспорта, включая метро, однако на это, по данным источников издания, власти пойдут только в самой тяжёлой ситуации.

С 21 марта в столице полностью закрываются все школы, а также отменяются концерты, выставки, лекции, кинопоказы, спортивные и досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек.

Ранее мэрия Москвы обязала всех работодателей организовать измерение температуры на рабочем месте для выявления заболевших коронавирусом. Это следует из указа, подписанного главой столицы Сергеем Собяниным. Кроме того, документ предписывает не пускать на работу людей, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, писал NEWS.ru.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 182 тысячи человек. От инфекции умерли 7,1 тысячи пациентов, выздороветь удалось 78 тысячам. В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 заболевших, из них 53 — в Москве.