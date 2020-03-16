https://static.news.ru/photo/e7dfa784-679a-11ea-aa5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэрия Москвы обязала всех работодателей организовать измерение температуры на рабочем месте для выявления заболевших коронавирусом. Это следует из указа, подписанного главой столицы Сергеем Собяниным.

Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому, — говорится в тексте документа.

Кроме того, из указа мэра столицы следует, что людей, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, нельзя пускать на работу.

Ранее в Москве до 10 апреля запретили все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях. Кроме того, школьникам и студентам в ряде образовательных учреждений разрешили перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса, писал NEWS.ru.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 173 тысячи человек. От инфекции умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 заболевших.