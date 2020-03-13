https://static.news.ru/photo/ba9ff1d6-681a-11ea-b688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 17 марта заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели.

На территории России на данный момент зафиксировано 93 случая заражения инфекцией. За последние сутки зарегистрировано 30 случаев. Из заболевших 90 человек являются гражданами РФ, двое — гражданами КНР, ещё один — гражданин Италии.

С 18 марта Россия устанавливает временный запрет на въезд в страну для иностранных граждан и лиц без гражданства. Эту меру также приняли в рамках борьбы с распространением коронавируса. Власти РФ рассматривают вариант полного закрытия границ.

В понедельник, 16 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры с премьерами ряда стран СНГ. Стороны обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией. В этот же день вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о создании в России центра по информированию граждан о ситуации с коронавирусом. Ежедневную отчётность намерены формировать в 6:30 утра.

Ранее российский президент Владимир Путин обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё вопросы по борьбе с коронавирусом. Политики договорились, что пункты пропуска на российско-финской границе будут приняты в тесном взаимодействии по линии соответствующих служб и ведомств.

Холдинг «РЖД» принял решение с 15 марта отменить поезда из Москвы в Берлин и Париж после того, как Польша, по территории которой проходят эти составы, закрыла международное пассажирское железнодорожное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса.

16 марта власти Казахстана приняли решение закрыть границу с Россией из-за введённого в республике режима ЧС в связи с распространением коронавируса. В этот же день стало известно о закрытии белорусско-российской границы.

Как ранее передавал NEWS.ru, с 17 числа курсирование международных поездов между РФ и Латвией временно прекращается. Кроме того, РЖД отменяет поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Молдавию и на Украину с того же дня. Срок действия ограничения пока не установлен. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.