https://static.news.ru/photo/d962b24a-678c-11ea-87ce-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Саули Ниинистё Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом.

Главы государств обменялись информацией о реализуемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Политики договорились, что режим работы пунктов пропуска на российско-финляндской границе будут приняты в тесном взаимодействии по линии соответствующих служб и ведомств.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 173 тысячи человек. От инфекции умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 93 человека (90 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что московское правительство предпринимает обоснованные меры по противодействию коронавирусу, регионам необходимо учесть опыт столицы в работе по указанному направлению.