Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом.
Главы государств обменялись информацией о реализуемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Политики договорились, что режим работы пунктов пропуска на российско-финляндской границе будут приняты в тесном взаимодействии по линии соответствующих служб и ведомств.
На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 173 тысячи человек. От инфекции умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 93 человека (90 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали.
Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что московское правительство предпринимает обоснованные меры по противодействию коронавирусу, регионам необходимо учесть опыт столицы в работе по указанному направлению.
Добавьте наши новости в избранные источники