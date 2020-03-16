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Московское правительство предпринимает обоснованные меры по противодействию коронавирусу, регионам необходимо учесть опыт столицы в работе по указанному направлению. С таким заявлением в понедельник, 16 марта, выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, решения правительства Москвы по борьбе с инфекцией были необходимы, учитывая масштабы мегаполиса и высокий темп жизни в городе. Мишустин обратился к мэру столицы Сергею Собянину и попросил его поделиться с коллегами из регионов опытом и помочь им в борьбе с коронавирусом.

Крайне важно учесть этот опыт в той работе, которую мы сейчас разворачиваем по всей стране в каждом регионе, — цитирует Мишустина «Интерфакс».

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 173 тысячи человек. От инфекции умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 93 человека (90 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин заявил о создании антикризисного фонда в 300 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку отраслей экономики и граждан на фоне распространения коронавируса. Резерв будет использован в рамках бюджета текущего года.