https://static.news.ru/photo/c50966fe-6755-11ea-8160-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

В России будет создан антикризисный фонд 300 млрд рублей. Эти средства пойдут на поддержку отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Данную информацию огласил в понедельник, 16 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что резерв в соответствующем объёме будет использован в рамках бюджета текущего года. Деньги используют для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержки отраслей и граждан России. Кроме того, правительство приняло решение увеличить объём предоставляемых гарантий.

Стратегическая сессия координационного совета прошла 14 марта. Мы выработали ряд первоочередных мер, и считаю необходимым уже сегодня предпринять ряд действий для предотвращения негативного влияния коронавируса на экономику страны и на жизнь людей, — цитирует Life премьер-министра.

Как ранее передавал NEWS.ru, Михаил Мишустин утвердил положение кабмина о создании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.

Мишустин также возглавил Совет. Зампредами назначены первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.