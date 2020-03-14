Фото: Правительство России/vk.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение кабмина о создании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.

Мишустин также возглавил Совет.

Зампредами Совета назначены первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.

В документе отмечается, что решения, принятые Советом, являются обязательными для исполнения организациями и органами исполнительной власти, представленными в нём.

Как ранее писал NEWS.ru, российское правительство приняло решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения граждан государств. Принимаемые меры связаны с распространением коронавируса нового типа.

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