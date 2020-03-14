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Российское правительство приняло решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения граждан государств. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Принимаемые меры связаны с распространением коронавируса нового типа. Слова Мишустина о закрытии Россией границы с Белоруссией передаёт ТАСС. Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в...