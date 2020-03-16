https://static.news.ru/photo/0eb17618-67b3-11ea-9a4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Российское правительство приняло решение установить временный запрет на въезд в страну иностранным гражданам и лицам без гражданства. Эту меру приняли в рамках борьбы с распространением коронавируса. Границы будут закрыты с 18 марта до 1 мая 2020 года.

Запрет коснётся даже граждан Белоруссии, власти которой уже предупредили. При этом ограничения не коснутся работающих в России дипломатов, членов делегаций, экипажей самолётов поездных бригад, морских судов и тд, сообщает РБК.

В мире коронавирусом заразились более 173 тысяч человек. В России коронавирус был диагностирован у 93 человек.

Ранее мэрия Москвы обязала всех работодателей организовать измерение температуры на рабочем месте для выявления заболевших коронавирусом. Это следует из указа, подписанного главой столицы Сергеем Собяниным. Кроме того, из указа мэра столицы следует, что людей, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, нельзя пускать на работу.

При этом в столице до 10 апреля запретили все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях. Школьников и студентов в ряде образовательных учреждений перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса, писал NEWS.ru.