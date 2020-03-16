Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о создании в России центра по информированию граждан о ситуации с коронавирусом. Ежедневную отчётность намерены формировать в 6:30 утра.
На данный момент в России зафиксировано 93 заболевших. Из них 79 находятся в стационаре. У 57 человек заболевание протекает в лёгкой форме.
Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к мэру столицы Сергею Собянину и попросил его поделиться с коллегами из регионов опытом в борьбе с коронавирусом.
NEWS.ru ранее информировал, что около половины российских работодателей (49%) приняли решение не бороться с коронавирусом. Они не стали реагировать на информацию о пандемии.
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