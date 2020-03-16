https://static.news.ru/photo/6d09e376-678b-11ea-9920-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о создании в России центра по информированию граждан о ситуации с коронавирусом. Ежедневную отчётность намерены формировать в 6:30 утра.

На данный момент в России зафиксировано 93 заболевших. Из них 79 находятся в стационаре. У 57 человек заболевание протекает в лёгкой форме.

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к мэру столицы Сергею Собянину и попросил его поделиться с коллегами из регионов опытом в борьбе с коронавирусом.

NEWS.ru ранее информировал, что около половины российских работодателей (49%) приняли решение не бороться с коронавирусом. Они не стали реагировать на информацию о пандемии.