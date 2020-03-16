42% российских компаний принимают меры для защиты своих сотрудников от коронавируса нового типа. В феврале 2020 года таких работодателей было 6%.
Как
Под запретом не только рукопожатия: компании отменяют командировки, корпоративные мероприятия, а персонал, чьё присутствие на рабочем месте не является критически необходимым, переводится на удалённую занятость, — говорится в результатах опроса.
Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране возросло число заразившихся. Диагноз подтверждён у 93 человек.
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