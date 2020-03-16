Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России возросло число заразившихся. Диагноз подтверждён у 93 человек, 86 случаев из них — завозные.

По её словам, в сутки производится до 100 тыс тест-систем для выявления COVID-19. Они будут распространены во всех субъектах России. Около 15 тыс. человек находятся под наблюдением в связи с...