Власти РФ рассматривают вариант полного закрытия границ, чтобы помешать распространению коронавирусу.
По
Кроме того, ограничение не коснутся тех, у кого есть вид на жительство в России.
Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор сделал более 104 тысяч тестов на коронавирус. Все регионы России обеспечены необходимыми тест-системами, подчеркнули в ведомстве. В первую очередь проверяют россиян, которые приехали из-за границы, а также круги общения заболевших и пациентов с пневмонией. Тест-системы используют молекулярно-генетический метод. Образец берут из носоглотки. Результат исследования становится известен через два-четыре часа.
В мире коронавирусом заразились более 173 тысяч человек. В России коронавирус был диагностирован у 93 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен