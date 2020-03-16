https://static.news.ru/photo/f59f4b7c-67ae-11ea-8d5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Власти РФ рассматривают вариант полного закрытия границ, чтобы помешать распространению коронавирусу.

По данным «Коммерсанта», объявить о закрытии границ могут 18 марта. Проект распоряжения содержит положения о возможности ограничения выезда россиян за рубеж. При этом граждан РФ продолжат эвакуировать из других стран.

Кроме того, ограничение не коснутся тех, у кого есть вид на жительство в России.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор сделал более 104 тысяч тестов на коронавирус. Все регионы России обеспечены необходимыми тест-системами, подчеркнули в ведомстве. В первую очередь проверяют россиян, которые приехали из-за границы, а также круги общения заболевших и пациентов с пневмонией. Тест-системы используют молекулярно-генетический метод. Образец берут из носоглотки. Результат исследования становится известен через два-четыре часа.

В мире коронавирусом заразились более 173 тысяч человек. В России коронавирус был диагностирован у 93 человек.