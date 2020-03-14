https://static.news.ru/photo/cc767b80-66af-11ea-9c2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Лаборатории Роспотребнадзора провели более 104 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. К середине 15 марта в стране подтвердились 65 случаев заражения COVID-19.

Санитарное ведомство заверило, что все регионы РФ обеспечены нужными тест-системами. Проверяют в первую очередь россиян, которые вернулись из-за границы, круги общения заболевших и пациентов с пневмонией, даже если они не выезжали из страны.

По информации ТАСС, в тест-системах используется молекулярно-генетический метод, которые позволяет выявлять единичные вирусы в организме. Образец для тестирования берут ватным тампоном из носоглотки, результат становится известен через два–четыре часа.

Как писал NEWS.ru, распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция стала пандемией. Россия ограничила авиасообщение с десятками стран и закрыла несколько сухопутных границ. Правительство страны рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек. Погибли более 5,8 тысячи заразившихся COVID-19, выздоровели почти 78 тысяч.