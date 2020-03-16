Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры с премьерами ряда стран СНГ. Стороны обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией.
Мишутин дважды пообщался с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, а также провёл переговоры со своими коллегами: Николом Пашиняном (Армения), Аскаром Маминым (Казахстан), Кохиром Расулзода (Таджикистан), Абдуллой Ариповым (Узбекистан) и Мухаммедкалым Абылгазиевым (Киргизия).
В ходе переговоров обсуждалась ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, — сообщает пресс-служба кабмина РФ.
Ранее российский президент Владимир Путин обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинисте вопросы по борьбе с коронавирусом. Политики договорились, что пункты пропуска на российско-финляндской границе будут приняты в тесном взаимодействии по линии соответствующих служб и ведомств.
NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Россия вся полыхает от коронавируса». Он прокомментировал решение правительство РФ о закрытии границы с Белоруссией, назвав риторическим вопрос, «кто от кого должен закрываться».
В настоящий момент в мире более 173 тысяч человек заразились COVID-19, 6,6 тысячи умерли, излечились — 77 тысяч человек. В России коронавирус диагностирован у 93 человек, 79 находятся в стационаре, у 57 заболевание проходит в лёгкой форме. Из больниц выписали шесть человек.
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