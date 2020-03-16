https://static.news.ru/photo/01cf7308-676a-11ea-bec0-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал относительно спокойной обстановку в стране, говоря о ситуации с COVID-19.

Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».

Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический, — сказал Лукашенко, комментируя принятое правительством РФ решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения граждан государств.

Белорусский лидер призвал представителей органов власти работать с населением без паники и напоминать людям о мерах предосторожности.

На сегодняшний день число заболевших новым типом вируса по всему миру перевалило за 163 тысячи человек. От инфекции умерли 6,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось 76 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — КНР, один — Италии), шестерых выписали.

О закрытии границы РФ с Белоруссией 16 марта сообщил российский премьер Михаил Мишустин. В Минске эту меру назвали односторонней, писал NEWS.ru.