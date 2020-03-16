https://static.news.ru/photo/ddd4265e-6757-11ea-8fb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: CustomsRB/facebook.com

МИД Белоруссии изучает информацию о решении России закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей в связи с распространением коронавируса. Это мера была односторонней.

С белорусской стороны подобных решений не принималось. Белорусских пограничников на границе с Россией нет, их нахождение там не планировалось, — сказал официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский ТАСС.

О закрытии белорусско-российской границы 15 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Болезнь получила название COVID-19.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 163 тысячи человек. От инфекции умерли 6,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось 76 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали.