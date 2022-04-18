«Вы теперь Джон!»: Урганта закритиковали в соцсетях в день его рождения

Иван Ургант стал объектом мощного шквала критики со стороны поклонников, прервав молчание через полтора месяца. Ведущий опубликовал в соцсетях своё новое фото, чтобы поздравить самого себя и свою передачу с днём рождения.

На снимке ведущий выглядит очень загорелым. Подпись под фото гласит: «44/10», что означает возраст самого актёра и возраст его передачи «Вечерний Ургант».

Однако, уточняет Teleprogramma.pro, вместо пожеланий удачи и поздравлений, на Урганта обрушились волны критики и хейта. Поклонники припомнили любимому ведущему, что он сбежал из России во время украинских событий. Публика буквально завалила артиста упрёками и сомнениями в его «большом патриотизме».

«Эх, Иван, Иван... А почему бы тебе не сказать на всю страну, какой ты, оказывается, патриот России?», «Эх, Ваня, а патриотом таким рисовался! Молчишь? Ну молчи... Главное, шкурку свою спас!», «Никогда не возвращайтесь, пожалуйста!», «До свидания, Иван. Вы теперь Джон», пишут в комментариях пользователи.

Некоторые сравнили Урганта с другими актёрами: «Дезертировал, Ванёк? Где тут смелость? Если бы не струсил, не молчал бы. Дмитрий Нагиев не промолчал, мужик. А Ванёчку уже пятый десяток, пора взрослеть!», «Шалом из России, не ожидали от вас такого», пишут разочарованные зрители.

На данный момент комментарии под публикацией с последним фото Урганта на странице во «ВКонтакте» закрыты.

Ранее близкий друг телеведущего Ивана Урганта выступил в защиту артиста и заявил NEWS.ru, что шоумен «остаётся в России», призвав «прекратить травлю». По его мнению, распуская слухи об эмиграции Урганта в Израиль, «кто-то безнаказанно врёт и оскорбляет Ивана, вероятно, за деньги».