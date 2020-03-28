https://static.news.ru/photo/ae8d46be-70e9-11ea-8e31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, находящегося в больнице в Коммунарке с пневмонией, вызванной коронавирусом, перевели из реанимации в обычную палату.

Его перевели в палату. Чувствует себя нормально, — сообщил ТАСС друг певца Владимир Винокур.

Как писал NEWS.ru, 25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние артиста ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Ранее Лещенко пришёл на праздник по случаю дня рождения младшей сестры 65-летнего Игоря Крутого. На мероприятии присутствовали многие звёзды шоу-бизнеса, в том числе Александр Буйнов, Алсу, Ани Лорак, Жасмин, Олег Газманов, Лера Кудрявцева, Димаш, Александр Ревва, Валерий Леонтьев, Валдис Пельш и другие.

Певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Накануне Лещенко был на гастролях в Штатах и Канаде, у него был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу. Лайнер приземлился во французском Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.