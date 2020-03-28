Певца Льва Лещенко, проходящего лечение от COVID-19 в Коммунарке, вернули в палату к супруге. Артист идёт на поправку, его состояние заметно улучшилось.
Об этом РИА Новости
25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию.
19 марта Лещенко, вероятно, уже будучи заражённым коронавирусной инфекцией, принял участие в съёмках шоу Андрея Малахова вместе с Геннадием Хазановым, Ларисой Рубальской, Аркадием Укупником и Ангелиной Вовк. Как передавал NEWS.ru, Хазанов отказался сдавать анализы на коронавирус, несмотря на то, что во время съёмок сидел с Лещенко за одним столом.
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