https://static.news.ru/photo/d68fd7e4-700d-11ea-83a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов заявил, что не боится заразиться коронавирусом и не планирует сдавать тест, несмотря на участие в совместных съёмках с заболевшим певцом Львом Лещенко.

В беседе с «Газетой.Ru» Хазанов объяснил своё решение тем, что после контакта с Лещенко «уже много времени прошло». Оба артиста участвовали в съёмках шоу Андрея Малахова, которые прошли 19 марта, когда Лещенко, вероятно, уже был носителем коронавирусной инфекции. Также в съёмках участвовали Лариса Рубальская, Аркадий Укупник и Ангелина Вовк.

25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию. Позже главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что Лещенко стало лучше.

Как передавал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сдал анализы на коронавирус, после того как контактировал с Лещенко на праздновании 60-летия отряда космонавтов.

Согласно последним данным, в России общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 1036. За последние сутки зафиксировали 196 случаев, из которых 157 — в Москве. 45 человек вылечились, трое заболевших скончались.