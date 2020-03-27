Художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов заявил, что не боится заразиться коронавирусом и не планирует сдавать тест, несмотря на участие в совместных съёмках с заболевшим певцом Львом Лещенко.
В беседе с «Газетой.Ru» Хазанов
25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию. Позже главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что Лещенко стало лучше.
Как передавал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сдал анализы на коронавирус, после того как контактировал с Лещенко на праздновании 60-летия отряда космонавтов.
Согласно последним данным, в России общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 1036. За последние сутки зафиксировали 196 случаев, из которых 157 — в Москве. 45 человек вылечились, трое заболевших скончались.
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