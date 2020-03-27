https://static.news.ru/photo/91866e68-6ff1-11ea-96d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого ранее выявили коронавирус. Как написал медик на своей странице в Facebook, его пост должен развеять все спекуляции на эту тему.

Лев Валерьянович поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии, — отметил врач.

Он добавил, что сразу после поступления в медцентр состояние певца резко ухудшилось. У него была одышка и снизились показатели оксигенации крови, поэтому его было решено перевести в реанимацию. Сейчас артисту гораздо лучше.

На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении, — заключил Проценко.

Ранее NEWS.ru писал, что у певца начался отёк лёгких. Певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.