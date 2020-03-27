Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого ранее выявили коронавирус. Как
Лев Валерьянович поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии, — отметил врач.
Он добавил, что сразу после поступления в медцентр состояние певца резко ухудшилось. У него была одышка и снизились показатели оксигенации крови, поэтому его было решено перевести в реанимацию. Сейчас артисту гораздо лучше.
На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении, — заключил Проценко.
Ранее NEWS.ru писал, что у певца начался отёк лёгких. Певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.
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