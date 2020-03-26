https://static.news.ru/photo/d628ef22-6f6b-11ea-bc33-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко стремительно ухудшается. У певца, которому ранее поставили диагноз «коронавирус», начался отёк лёгких.

По словам источника Lenta.ru, состояние артиста медики оценивают как крайне тяжёлое. Он находится в реанимационном отделении инфекционной больницы в Коммунарке.

Состояние певца осложнилось 24 марта. Артист начал резко задыхаться, у него снизился уровень кислорода в крови. Он самостоятельно приехал в больницу в Коммунарку. Вместе с ним была госпитализирована и его супруга Ирина.

Как писал NEWS.ru, певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Накануне Лещенко был на гастролях в Штатах и Канаде, у него был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу. Лайнер приземлился во французском Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.