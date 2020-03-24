Друг Льва Лещенко рассказал, как певец с приключениями добирался из США в Россию. Певец был на гастролях в Штатах и Канаде.
У Лещенко был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу,
Лайнер приземлился во французском Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.
Поклонники в Instagram желают певцу и его супруге скорейшего выздоровления.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Винокур рассказал, как чувствует себя Лев Лещенко и призвал россиян не волноваться за здоровье народного артиста. Слухи о том, что певец госпитализирован с подозрением на коронавирус, не смог ни подтвердить, ни опровергнуть его концертный директор.
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