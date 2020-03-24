https://static.news.ru/photo/28f705e8-6e51-11ea-9701-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Друг Льва Лещенко рассказал, как певец с приключениями добирался из США в Россию. Певец был на гастролях в Штатах и Канаде.

У Лещенко был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу, сообщает Teleprogramma.pro.

Лайнер приземлился во французском Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.

Поклонники в Instagram желают певцу и его супруге скорейшего выздоровления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Винокур рассказал, как чувствует себя Лев Лещенко и призвал россиян не волноваться за здоровье народного артиста. Слухи о том, что певец госпитализирован с подозрением на коронавирус, не смог ни подтвердить, ни опровергнуть его концертный директор.