https://static.news.ru/photo/996313a0-6ffd-11ea-863f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проверился на наличие коронавируса. Тест показал отрицательный результат.

Накануне на праздновании 60-летия отряда космонавтов Рогозин общался с певцом Львом Лещенко, у которого был диагностирован COVID-19. Мероприятие проходило 13 марта в театре Российской армии. В концерте приняли участие большое количество артистов, космонавты, сотрудники ракетно-космической отрасли и Центра подготовки космонавтов, сообщает РИА Новости.

Кроме того, незадолго до госпитализации Лев Лещенко участвовал в шоу Андрея Малахова. По некоторым данным, съёмки состоялись 19 марта, когда артист, вероятно, уже был заражён коронавирусом. В день съёмок в студии помимо певца находились поэтесса Лариса Рубальская, певец Аркадий Укупник, ведущая Ангелина Вовк и актёр Геннадий Хазанов.

Как писал NEWS.ru, 25 марта стало известно о госпитализации Лещенко в медцентр в Коммунарке. У певца начался отёк лёгких. Он мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.