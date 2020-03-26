https://static.news.ru/photo/b10cb3f8-6f7b-11ea-bc80-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист РСФСР Лев Лещенко незадолго до своей госпитализации участвовал в шоу Андрея Малахова. По некоторым данным, съёмки состоялись 19 марта, когда артист, вероятно, уже был заражён коронавирусом.

Речь идёт о программе, которая вышла в эфир 21 марта, а уже 25 марта стало известно о госпитализации Лещенко в медцентр в Коммунарке. В день съёмок в студии, помимо певца, находились поэтесса Лариса Рубальская, певец Аркадий Укупник, ведущая Ангелина Вовк и актёр Геннадий Хазанов. Они приняли участие в передаче о Валентине Толкуновой и делились воспоминаниями о её жизни и творчестве, передаёт Lenta.ru.

Певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.

Ранее NEWS.ru писал, что состояние Лещенко стремительно ухудшается. У певца начался отёк лёгких. Он находится в реанимационном отделении инфекционной больницы в Коммунарке.